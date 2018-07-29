Kanguruya tokat atan kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

Hayvanat bahçesinde bir adamın tellerin arkasındaki kanguruya şiddet içeren hareketlerde bulunduğu video sosyal medyada gündem olmuştu. O kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde bir adamın tellerin arkasındaki kanguruya şiddet içeren hareketlerde bulunduğu video, yakın zamanda sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.

Kanguruya şiddet uygulayan şahsın kim olduğu ise öğrenildi.

Sözcü'nün haberine göre, tepkilere neden olan videodaki kişi, dua ile kanseri tedavi ettiğini ileri süren ve radyo programlarıyla para toplayan sahte mehdi Tuncer Çiftçi.

Kendisini "mehdi" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan gerici Tuncer Çiftçi, kadın müritlerini bir şelalenin altına soktuğu videoyla tanınıyor.

Video ortaya çıktıktan sonra Tuncer Çiftçi'nin birçok insandan, kendisinin mehdi olduğunu iddia ederek para toplayıp onları dolandırdığı öğrenildi.