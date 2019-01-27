Kanada'nın Çin Büyükelçisi görevden alındı

Çin telekomünikasyon devi Huawei'ın yöneticisinin tutuklanmasına ilişkin açıklamaları ile gündeme gelen Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'ın görevden alındığı açıklandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, istifa etmesini talep ettiği Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum’un görevden alındığını açıkladı.

Kanada'da gözaltına alınan Çin telekomünikasyon devi Huawei’ın mali işler direktörü Meng Wanzhou'nun ABD'ye iadesi üzerine sözleri ile gündeme gelen McCallum, ABD’nin bu talebi geri çekmesinin Kanada için iyi olacağını dile getirmişti.

1 Aralık’ta Kanada’nın Vancouver kentindeki havalimanında gözaltında alınan Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin sahibinin kızı ve mali işler direktörü olan Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yaptırımlarını delme suçlamasıyla tutuklanmıştı. ABD'nin girşimleri ile tutuklanan Wanzhou, kefaletle serbest bırakılmıştı.