Kanada’dan ABD’ye ek gümrük vergisi misillemesi

ABD’nin Avrupa Birliği, Çin ve Kanada başta olmak üzere pek çok ülkeye karşı ek gümrük vergilerini yükseltmesinin ardından taraflardan misillemeler gelmeye devam ediyor. Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, başta çelik ve alüminyum olmak üzere bir dizi ABD ürününe 16,6 milyar dolar maliyet doğuracak ek gümrük vergisi koyduklarını açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, bugün bir basın açıklamasıyla ABD ile Kanada arasından uzun süredir tartışılan ek gümrük vergileri konusunda yeni bir “misilleme listesi” duyurdu. Yeni tarifelerin 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe gireceği bildirilirken, uygulamayla 16,6 milyar dolarlık ithalatı olan ABD ürünlerine ek vergi getirildi. Kanada hükümetinin hazırladığı yeni listede demir-çelik ve alüminyum ürünleri en başta geliyor. Bunun yanısıra listede kahve, hazır yemekler, akçaağaç şurubu, çikolata, pizza, turşu, portakal suyu gibi hazır gıdalar ve gündelik tüketim malzemeleri yer alıyor.

DEMİR-ÇELİK FABRİKASINDAN DUYURULDU

Kanada’nın köklü demir-çelik üreticilerinden Stelco’nun Hamilton’daki merkezinde gerçekleştirilen basın açıklamasına Çalışma Bakanı Patty Hadju, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Navdeep Bains ile Uluslararası Ticaret Bakanı François-Philippe Champagne de katıldı. ABD’nin demir-çelik ürünlerine getirdiği ek gümrük vergileri düşünüldüğünde açıklamanın gerçekleştirildiği yer dikkat çekti.

Trump yönetiminin eşitsiz olarak nitelediği ticari ilişkileri ulusal güvenlik sorunu olarak görmesini "saçma" ve "incitici" olarak değerlendiren Freeland, ABD’nin ek gümrük vergilerini korumacı bulduğunu belirterek şunları söyledi: “Dünya Ticaret Örgütü ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) kuralları uyarınca yasa dışıdır. Bu karşı önlemleri aldığımızdan dolayı mutlu değiliz ancak ABD tarifeleri bize endüstrilerimizi, işçilerimizi ve toplumlarımızı savunmaktan başka yol bırakmadı. Bu talihsiz ve eşi görülmemiş anlaşmazlığa gerçek bir çözüm, ABD'nin çelik ve alüminyum üzerindeki tarifelerini geri çekmesidir."

'ŞİRKETLERİN ZARARI TELAFİ EDİLECEK'

Çalışma Bakanı Hadju ve Ekonomi Bakanı Bains de, ABD'nin uygulamalarından etkilenen işletmelere tazminat ödeneceğini ve işçileri ülkede tutmak için istihdam sigortası programı başlatılacağını açıkladı. ABD ile Kanada’nın bir süredir görüştüğü NAFTA anlaşması tarafların uzlaşamaması üzerine çıkmaza girmişti.

TÜRKİYE DE ETKİLENMİŞTİ

Trump’ın ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergi uygulamasına Türkiye de karşı liste ile yanıt vermişti. 2017 yılında ABD’ye yapılan demir-çelik ihracatı toplamı 1 milyar 127 milyon dolar olan Türkiye’nin misilleme listesinde pirinç, alkollü içecekler, lüks otomobil, PVC ve kozmetik ürünleri bulunuyordu.