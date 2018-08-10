Kanada'da silahlı saldırı: En az 4 ölü

Kanada'nın doğu eyaleti New Brunswick'in Fredericton kentinde silahlı saldırı oldu. Polis saldırıda en az 4 kişinin öldüğünü açıklarken, bölge sakinlerine evlerinden çıkmama uyarısında bulundu.

Kanada'nın doğusunda yer alan New Brunswick eyaletine bağlı Fredericton kentinde meydana gelen silahlı saldırıda en az 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kanada polisinden yapılan açıklamada saldırganın yakalandığı belirtildi ancak bölge sakinlerinin yeni bir saldırı olasılığına karşı evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken saldırının nedeni ve ayrıntılarıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Kanada'da son yıllarda silahlı saldırı olaylarının artış gösterdiği biliniyor.