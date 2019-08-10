Kanada'da Komünistler 'Kaz Dağları' için uluslararası koordinasyonu örgütlüyor

Montreal’de yaşayan Türkiyeliler, Kanada Komünist Partisi, Kanada Barış Konferansı ve Yunan İşçileri Dayanışma Derneği’nin bir araya geldiği toplantıda alınan karara göre 16 Ağustos'ta Kanada'nın üç kentinde Kaz Dağları'nda gerçekleştirilen doğa talanına karşı bir protesto düzenlenecek.

Kaz Dağları’nda sürmekte olan yağmaya karşı direniş ve tepkiler yurt dışında yaşayan vatandaşların da gündemine giriyor. Alamos Gold firmasının Kanada merkezli olması, özellikle Kanada’da yaşayan vatandaşların konu ile ilgili tepkilerini yansıtmak için bir araya gelmesini sağlıyor.

Kanada Komünist Partisi geçtiğimiz günlerde direnişe destek amaçlı yayınladığı açıklamada Kanada sermayesinin dünyanın birçok noktasında sürdürdüğü altın madenciliğine, halka ait doğal kaynakları sermayenin talanına açan ve çevreyi ağır derecede tahrip eden karakterine dikkat çekmiş; “çevreci” ve “insana dost” olarak lanse edilen Kanada modelinin aslında sömürü mekanizmasını nasıl derinleştirdiğini vurgulamıştı.

16 AĞUSTOS'TA PROTESTO GÖSTERİLERİ YAPILACAK

Montreal’de yaşayan Türkiyeliler ile Kanada Komünist Partisi, Kanada Barış Konferansı ve Yunan İşçileri Dayanışma Derneği’ni bir araya getiren toplantıda Kaz Dağları’nda yaşanan tahribata karşı verilecek tepkiler değerlendirildi. Buna göre, 16 Ağustos Cuma günü şehir merkezinde yapılması planlanan basın açıklaması, ülkedeki diğer kentlerde (Toronto ve Vancouver) yapılacak eş zamanlı gösterilerle hükümetin ve altın şirketinin yağması protesto edilecek ve Çanakkale’deki yıkıma karşı bölgede direnen halka destek sunulacak.

Kanada merkezli altın firmaları tarafından Latin Amerika, Doğu Avrupa ve Türkiye’de hem geçmişte yapılan hem de halen sürmekte olan altın madenciliği faaliyetlerinin yarattığı ve yaratacağı doğa felaketleri ile ülke kaynaklarının tekellere devri ile ilgili çeşitli örneklerin konuşulduğu toplantıda ayrıca önümüzdeki süreçte bilgilendirici içerikli panel düzenlenmesi kararı da alındı.