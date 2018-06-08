Kanada’da G7 zirvesi öncesi protestolar

Quebec’te G7 zirvesi öncesinde görüşmeler yüzlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto edildi.

G7 zirvesi öncesinde, Quebec Perşembe günü yüzlerce kişinin katıldığı eylemlere sahne oldu. Dün yapılan eylemlere belli noktalarda polis müdahale etti. G7 zirvesi bugün başlarken eylemler devam ediyor.

Ekonomik büyüme, ulusal güvenlik ve cinsiyet eşitliği gibi konuların da resmi toplantı gündeminde yer alıyor. Eylemciler G7 zirvesi katılımcılarını bu başlıklarda ikiyüzlülükle suçluyor.

Dün yapılan eylemlerde gözaltılar gerçekleşirken bugün düzenlenen eylemlerde bazı noktalarda eylemcilerin polis müdahalelerine cevap verdiği görüldü.