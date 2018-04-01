Kanada’da 13 bin yıllık ayak izleri bulundu

Bilim insanları Kanada’nın Batı kıyılarında yer alan bir adada 13 bin yıllık olduğu ifade edilen 29 ayak izi buldu.

Araştırmacılar, Britanya Kolombiyası’ndaki Calvert Adası kıyısındaki bir tortu tabakasında 29 ayak izi buldular.

Arkeofili'nin haberine göre, ayak izlerinin kaç insana ait olduğu net olmasa da, ekip, bir çocuğa ait gibi görünen ayak izleri de dahil olmak üzere en az üç farklı insana ait ayak izleri olduğunu belirtti.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Duncan McLaren, “Ayak izlerine rastladığımızda bu alt sahil boyunca aktif arkeolojik SİT alanları arıyorduk. Bu izlerin, 13 bin 000 yıl önce gelen yüksek gelgit çizgisinin hemen üzerindeki bir alanda kalmış olması muhtemel" ifadelerini kullandı.

Plos One dergisinde yayımlanan araştırmada, 2014 yılında adadaki kazı çalışmalarının nasıl başladığı anlatılıyor ve araştırmacılar, buranın yakınlarında 6 bin 100 yıl öncesine tarihlenen kabuklu insan yapımı çöp döküntülerinin yanı sıra yontma taş aletlerin ve insan yapımı düzenlemelerinin bulunduğunu belirtti.

McLaren, “Bu alanın binlerce yıldır insanları kendine çekmiş olabileceğini düşündüğümüz geniş ve korunaklı bir sahili var. Son 14 bin 000 yıl boyunca deniz seviyesi nispeten istikrarlı olduğundan, bu alanın çok eski arkeolojik kalıntılar için bir potansiyele sahip olduğunu düşündük" dedi.

İlk insan ayak izi, mevcut kumsal yüzeyinin 60 cm altında, kahverengi kil tabakasının üstüne basılmış ve üstü siyah kum ve çakıl ile dolmuş olarak ortaya çıkarıldı. Şans eser, ayak izinin topuk kısmında küçük ve yanmış odun parçaları bulundu ve yapılan radyokarbon tarihlemesi bunun 13 bin 000 yıl öncesine ait olduğunu gösterdi.

Ekip, 2015 ve 2016 yıllarında bölgedeki kazıları genişletmek üzere tekrar çalışmalara başladı ve 28 ayak izi daha ortaya çıkardı. Ayak izlerinin bazılarında, ayak parmaklarının ve kemerlerinin izlerini görmek mümkündü. Ayak izlerinin detaylı ölçümleri, burada en az üç farklı kişinin yürümüş olduğunu ortaya çıkardı.

McLaren, araştırma hakkında “Çok dikkatli ve yavaş bir şekilde kazı yapmak zorunda kaldık, ki bu da gelgitle yarışmak zorunda olduğumuz için zordu.” ifadelerini kullandı.