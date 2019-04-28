Kanada ve Japonya'dan Trump'a 'serbest ticaret' çağrısı

Trans-Pasifik Ortaklık Antlaşması'nı (TPP) değerlendiren Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'ye 11 ülkeyi kapsayan ticaret anlaşmasına dahil olması için çağrıda bulundu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bugün düzenledikleri ortak basın açıklaması ile Trans-Pasifik Ortaklık Antlaşması (TPP) adını verdikleri ticaret anlaşmasını değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın yer almamasıyla dikkat çeken ortaklığın gelecek anlaşmalar için bir model olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz aralık ayında yürürlüğe giren ve 11 ülkenin dahil olduğu ticaret anlaşması, henüz görüşmeler sırasında anlaşmada bulunmayacağını açıklayan ABD’yi kapsamıyor.

'ABD'NİN ANLAŞMADAN ÇEKİLMESİ TEZATLIK OLUŞTURUYOR'

Toplantıda konuşan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, dünyada serbest ticarete duyulan ihtiyacın arttığını belirterek, “Bu durum, ABD’nin (anlaşmadan) geri çekilmesiyle tam bir tezat oluşturuyor” dedi.

Anlaşma kapsamında kimi kalemlerde ticaret hacminin üç kat arttığını belirten liderler, anlaşmaya taraf olan ülke sayısını artırmak için çalışacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerden önce karşı çıktığı ve çekildiği Trans-Pasifik Antlaşması'na geçen yıl geri dönülmesini önermişti.

Trump, ticaret açığını dengelemek istediğini öne sürerek Japonya'ya yönelik baskıyı başta otomotiv ticareti olmak üzere artırıyor. Trump'ın Japon şirketlere ek gümrük vergisi uygulaması durumunda, Japon şirketlerin ABD'ye satmak üzere üretim yaptığı Kanada ve Meksika da durumdan etkilenecek.

.