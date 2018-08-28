Kanada, NAFTA görüşmelerine dahil oldu

Bir yıldır süren NAFTA görüşmelerinin bugün Washington'da yapılan oturumuna Kanada'nın baş müzakerecisinin de katıldığı bildirildi. ABD Hazine Bakanı, Kanada'nın müzakerelere katılmaması durumunda Meksika ile ayrı bir anlaşmaya varacaklarını açıklamıştı.

ABD, Meksika ve Kanada arasındaki Kuzey Atlantik Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) güncellenmesi için bir yıldır süren müzakerelerin bugünkü oturumuna Kanada da katıldı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Meksika ve ABD'li mevkidaşlarıyla Washington'da bir araya geldi.

ABD dün yeni anlaşma için Meksika ile uzlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Kanada, Meksika ile ABD'nin, üzerinde anlaşmaya vardığı otomotiv ticareti ve uyuşmazlıkların çözümü kurallarını kabul etme konusunda baskı altındaydı.

24 yıllık anlaşmanın yenilenmesi için yaklaşık bir yıldır müzakereler sürerken, ABD Ticaret Bakanı Steven Mnuchin bugün CNBC'ye yaptığı açıklamada Kanada ile de bu hafta içinde anlaşmaya varmayı umduklarını söyledi.

Kanada ile ABD piyasalarının çok iç içe geçmiş olduğunu kaydeden Mnuchin, iki ülke için de bu anlaşmanın önemli olduğunu bildirdi.

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray ise üç taraflı bir anlaşmaya varılması için çalışacaklarını belirterek "Şimdi Kanada ile görüşmeler için uzun saatlerimizi ayıracağız" dedi.

Üç ülke arasındaki karşılıklı ticaretin yıllık 1 trilyon doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

Kanada Dışişleri Bakanlığı sözcüsü "yalnızca, ülkesi için iyi olacak" bir anlaşmaya imza atacakları açıklaması yaptı.

Kanada ile bu hafta içinde anlaşmaya varılmaması durumunda ABD Başkanı Trump'ın, Kongreye Meksika ile varılan anlaşmayı sunması ve Kanada'nın da katılımına açık olduğunu bildirmesinin beklendiği ifade edildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ise Trump 90 gün içinde anlaşmayı imzalayacak ve Kongrenin onayına sunacak.