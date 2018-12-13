Kanada ile Çin arasında gözaltı krizi

Çinli telekom şirketi Huawei'nin yöneticisinin Kanada'da davası sürerken, Kanada Dışişleri Bakanlığı iki vatandaşlarının Çin'de gözaltına alındığını bildirdi.

Çinli telekom şirketi Huawei’nin mali işler müdürü Mıng Vanzhou’nun 1 Aralık’ta ABD’nin talebi üzerine Kanada’da tutuklanmasının ardından, iki Kanada vatandaşının Çin’de gözaltına alındığı açıklandı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada hafta başında Çin’de gözaltına alınan eski Kanadalı diplomat Michael Kovrig’in ardından Kanadalı işadamı Michael Spavor’a da ulaşılamadığı belirtildi.

Bakanlık sözcüsü Guillaume Bérubé, Spavor’un nerede olduğunu belirlemeye çalıştıklarını, halihazırda “kayıp” olduğunu söyledi.

Çin devlet medyasında yer alan haberlerde, Spavor’un Çin’in ulusal güvenliğine tehdit oluşturan faaliyetlere karışması nedeniyle soruşturma altında olduğu belirtildi.

Kanadalı işadamı Spavor, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne iş, kültür ve turistik ziyaretler organize ettiği belirtilen bir şirketin sahibi olarak tanınıyor. Spavor, son olarak 2013 yılında NBA yıldızı Dennis Rodman’ın KDHC’ye yaptığı ziyareti organize etmişti.

Hafta başında Çin’de gözaltına alınan Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig’in ise Uluslararası Kriz Grubu adında bir düşünce kuruluşu adına çalıştığı belirtildi.

Kanada’dan yapılan açıklamada Kovrig’in gözaltına alınma nedeninin belirsiz olduğu belirtilirken, Çin devlet medyası Kovrig’in Çin devlet güvenliğine zarar verecek faaliyetlere karıştığı şüphesiyle gözaltında olduğunu bildirdi.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland dün düzenlediği basın toplantısında Kovrig’in gözaltına alınmasıyla ilgili Çinli yetkililerle görüştüklerini söyledi.

Çinli şirket Huawei’nin yöneticisi ve şirket kurucusunun kızı Mıng Vanzhou’nun tutuklanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın davaya müdahil olacağı yönündeki açıklamasına da yanıt veren Freeland “ABD konuyu siyasi malzeme yapmamalı” dedi.

Mıng Vanzhou, yolsuzluk ve ABD’nin İran’a yaptırımlarını delmekle suçlanmış ve ABD'nin talebiyle Kanada’da tutuklanmıştı. Mıng, 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı olarak serbest bırakılmıştı. Huawei’nin yöneticisinin ABD’ye gönderilmesi durumunda 30 yıla kadar hapisle yargılanabileceği ifade ediliyor.

