Kanada çeliğe kota ve gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor

Kanada'nın çelik ithalatına karşı kota ve gümrük vergisi getirmeye hazırlandığı, bunların özellikle Çin'i hedef alacağı bildiriliyor.

ABD tarafından başlatılan "ticaret savaşı"nın sonuçları görülmeye devam ediyor. Kanada'nın küresel çelik üreticilerinin ABD gümrük vergilerinden kaçınmak için atabileceği adımları önlemek istediği, bu sebeple çelik ithalatına kota ve gümrük vergisi getirmeyi planladığı belirtiliyor.

Bu önlemlerin aralarında Çin'in de yer alacağı kimi ülkeleri özel olarak hedef alacağı bildiriliyor.

Kanada'yla birlikte Avrupa Birliği'nin de bu konuda adım atmak istediği, ABD'ye gönderilmek için üretilmiş çeliklerin birliğe ucuz fiyattan satılmasını engellemeye çalışacağı konuşuluyor. Bu sayede yerel üretimin zarar görmemesini sağlamak amaçlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, çeliğe yüzde 25 gümrük vergisi getirmiş, bu vergi çelik üreticilerinin zor durumda kalmasına yol açmıştı.