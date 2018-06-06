Kanada Başbakanı: Dünyanın ekonomik düzeni saldırı altında

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin ticaret adımlarını eleştirerek 'dünyanın ekonomik düzeni saldırı altında' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "ticaret savaşı" başlatarak kimi ticaret anlaşmalarını iptal etmiş, yeni gümrük vergileri getirmişti.

ABD yönetimi, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) yerine Kanada'ya iki ülke arasında anlaşma yapılmasını önermişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bu öneriye olumsuz yanıt verdi. Trudeau, "Kanada'nın konumu her zaman Kanada, Meksika ve ABD'nin üçlü hareket etmesinin daha iyi olacağı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Trudeau, "dünyanın ekonomik düzeni saldırı altında" diyerek, ABD tarafından atılan "korumacı" adımları eleştirdi.