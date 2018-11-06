Kamu Denetçiliği Kurumu: Türkiye'de Suriyeli nüfus kalıcı

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun hazırladığı ‘Türkiye’de Suriyeliler’ raporunda savaş bitse bile Suriyelilerin dönmelerinin zor olacağı, gelecek 10 yıl içinde Türkiye’deki Suriyeli nüfusun 5 milyonu aşma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) tarafından hazırlanan “Türkiye’de Suriyeliler” başlıklı raporda, savaş bitse de Suriyelilerin ülkelerine dönmelerinin zor olacağına dikkat çekildi. Raporda "Gerçeklerle yüzleşmek, kalıcılık konusunda politikalar üretmek gerekmektedir" denildi.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), Türkiye'deki Suriyelilerin durumu ve geleceğine ilişkin bir rapor hazırladı. Türkiye’deki Suriyelilerin yarıya yakınının 18 yaş altında olduğuna işaret edilen raporda gelecek 10 yıl içinde ülkedeki Suriyeli nüfusun 5 milyonu geçmesinin yüksek olasılık olduğu ifade edildi.



Raporda şu ifadelere yer verildi:

— Suriyeliler Türkiye'nin bütün illerinde yaşıyor. Kamplarda kalanların oranı yüzde 6,69’lara düşmüşken; Suriyelilerin bir kısmı Türk vatandaşlığına geçmiş, bir kısmı çalışma ve yatırım yaparken, onlar için yarın gideceklermiş gibi politika üretmenin gerçekçi olmadığı açıktır. Suriye'de barışın ve huzurun tesis edilmesi hâlâ yakın ve orta gelecekte mümkün görünmemektedir. Kendilerini güvende hissediyorlarsa, kazançları az da olsa bir işleri, yaşayacak ortalama mekanları ve çocuklarını gönderebildikleri okulları varsa, savaş bitse bile dönmeleri oldukça zor olacaktır.

'276 BİN 158 BEBEK DOĞDU'

— 2011'den bu yana doğan toplam Suriyeli bebek sayısının resmi sayılara göre 276 bin 158 olduğu dikkate alındığında bu husus bile başlı başına kalıcılığın işareti olarak okunabilecektir. Suriyelilerin yüzde 46'sı, yani 1,4 milyondan fazlası 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerden oluşmaktadır. 10 yıl sonra Türkiye'de 4-5 milyonu aşan bir Suriyeli nüfus olması ihtimali yüksektir.

'UYUM POLİTİKALARI ÜRETİLMELİ'

— Gerçeklerle yüzleşmek, kalıcılık konusunda politikalar üretmek gerekmektedir. Bunun adı da uyum politikalarıdır. Kalıcılığın düşünüldüğü, ama geri dönüş için çabanın gösterildiği bir süreç modelinin özellikle kayıp kuşaklar bakımından daha az risk taşıdığı değerlendirilmektedir.

TÜRKÇE EĞİTİMİ

— Özellikle okul çağındakiler olmak üzere her yaştaki Suriyeliye Türkçe öğretilmesi için başta MEB ve üniversiteler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile bu konuda faaliyet gösteren STK'lar arasında işbirliği yapılması, hazırlanan program ve projelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

'DEVLET KURUMLARINDA ARAPÇA SEÇENEĞİ'

— Suriyeli mültecilerin her geçen gün kalıcılığa doğru gittiği gerçeğinden hareketle, devletin internet sitelerinde Arapça dil seçeneği de bulunmalıdır. Bu hem bürokratik meselelerin takibi hem de Suriyeli mültecilerin entegrasyonu için önemli adım olacaktır.

'TOKİ, SURİYELİLERE UCUZ KONUT YAPSIN'

— Mümkünse TOKİ-belediyeler işbirliğinde, çok düşük kiralarla mültecilerin barınması için yeni sosyal konutlar yapılabileceği; ancak bunlar yapılırken Türk toplumunun gösterebileceği olası tepkiler için de önlem alınmasının ve onların da desteğinin sağlanmasına çaba gösterilmesinin birlikte yaşama kültürü geliştirilmesi bakımından son derece kıymetli olduğu; söz konusu yerleştirmenin etnik bir özellik taşıdığına dair algıları ortadan kaldıracak şekilde seçimlerin yapılması gerektiği, aksi halde yakın gelecekte çok ciddi gerilim ve çatışma riskinin olabileceği değerlendirilmektedir.