Kamp yöneticisi: Trump'ın göçmen politikası ahmakça ve çocuklara zarar veriyor

ABD’nin göçmenlere yönelik 'sıfır tolerans' politikası doğrultusunda ailelerinden koparılan çocukların tutulduğu bir kamp yetkilisi basına konuştu. Yetkili uygulamanın çocuklara zarar verdiğini ve 'ahmakça' olduğunu söyledi.

Teksas’ta Meksikalı göçmenlerin çocuklarının tutulduğu bir kampın üst düzey yetkilisi, ABD Başkanı Trump’ın “sıfır tolerans” göçmen politikasıyla çocukların ailelerinden ayrılmasını “ahmaklık” olarak tanımladı.

Guardian’ın haberine göre, Teksas’ta El Paso yakınlarındaki Tornillo’da bulunan kampın yöneticisi isminin yayımlanmaması şartıyla gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kamptaki basın turu sırasında gazetecilere konuşan yetkili ailelerin birbirinden ayrılması için “ahmakça, aptalca bir karar” dedi.

Bu karar için “Neden olduğu tek şey çocuklara zarar vermek” diyen yetkili, federal hükümet adına kampı çalıştıran yüklenici firma BCFS’de çalışıyor. Yetkili, çocukların ailelerinden ayrılması uygulamasının gereksiz olduğunu söyledi.

Trump’ın geçen hafta yayımladığı yürütme emriyle artık çocuklar ailelerinden ayrılmayacak ancak 2 binin üzerinde çocuğun da ailelerine kavuşturulmasının sorumluluğunu ABD yetkilileri üstlenmiyor.

Tornillo’daki kampta bulunan çocuklardan 326’sının kendi başına sınırı geçtiği, 23’ününse ailelerinden koparılarak kampa getirilen çocuklar olduğu belirtildi.

Kampta bulunan 22 çadırda kalan çocuklardan 14’ünün kız çocuğu olduğu ve onların ayrı bir çadırda kaldıkları bildirildi.

Kamptaki basın turu göçmen politikasına tepkilerin yükselmesinin ardından dün küçük bir gazeteci grubunun katılımıyla gerçekleştirildi.