Kamışlı'da IŞİD saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da IŞİD tarafından bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaşamını yitirirken, beş kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı kentinde PYD'ye bağlı asayiş binası yakınında bomba yüklü araç patlatıldı. Patlama sonucu ölü ve yaralılar olurken, saldırının IŞİD tarafından yapıldığı belirtiliyor.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre, bugün saat 14:00 sularında Kamışlı kentinde PYD'ye bağlı Asayiş Güçleri binasının yanında bomba yüklü araç patlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bomba yüklü araçla asayiş binasına girip aracı orada patlatmak isteyen saldırgan, asayiş güçlerinin ateş etmesiyle aracı patlattı.

Patlama sonucu bir kişi ölürken, 5 kişi ise yaralandı. Patlama nedeniyle çevredeki ev ve iş yerleri zarar görürken, asayiş güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKASINDA IŞİD VAR

Saldırının IŞİD tarafından yapıldığı belirtilirken, şüphelilerin yakalanması için kente giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

Kamışlı kentinin merkezindeki iki mahalle ile havalaanı ve bazı resmi daireler Suriye ordusunun elinde bulunuyor, kimi mahallelerse PYD'ye bağlı asayiş güçlerinin kontrolünde.