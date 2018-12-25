Kamboçya'daki Fethullah Gülen cemaati okulları kapatıldı

Kamboçya hükümetinin müdahalesiyle ülkedeki Fethullah Gülen cemaatiyle irtibatlı bir üniversite ile bağlı dört okulun, yerel bir şirket tarafından satın alınarak isminin değiştirildiği bildirildi.

Kamboçya hükümetinin müdahalesiyle ülkedeki Fethullah Gülen cemaatiyle irtibatlı bir üniversite ile bağlı dört okulun, yerel bir şirket tarafından satın alınarak isminin International Paragon University olarak değiştirildiği bildirildi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Ekim ayındaki Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gülen cemaati ile mücadelede işbirliği yapılacağı yönünde teminat verdi. Aynı ziyarette imzalanan eğitim alanındaki işbirliği anlaşması da 11 Aralık'ta onaylanarak yürürlüğe girdi.

Bu ziyaretin ardından Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cahit Bağcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben de Kamboçya'ya gitti. Ziyarette yetkililerle bir dizi resmi görüşmede bulunuldu. Bağcı ve Türkben, görüşmede "FETÖ"nün Kamboçya devleti ve halkı için de tehdit olacağı uyarısında bulundu.

Kamboçya'daki yetkililer de Fethullah Gülen cemaatinin faaliyetleri ve okulları konusunda gerekli tüm adımları attıklarını vurguladı. Yetkililer, yıllardır ülkede faaliyette bulunan Fethullah Gülen cemaatiyle irtibatlı Zaman Üniversitesi ve buraya bağlı dört okulun Kamboçya hükümetinin müdahalesi sonucu yerel bir şirket tarafından satın alınarak 15 Kasım itibarıyla isminin International Paragon University olarak değiştirildiğini bildirdi.

Kamboçyalı yetkililer okullarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hiçbir personel, öğretmen ve idarecinin kalmadığını ve ülkeyi terk ettiklerini, Türkiye ile Kamboçya arasında problem olan ve ilişkileri zedeleyecek hiçbir unsurun yaşamasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.