Kamboçya’da iktidar partisi bir kere daha seçildi

Kamboçya’daki seçimler sonucunda, iktidar partisi Kamboçya Halk Partisi bir kere daha galip gelirken seçimlerin adilliği tartışma konusu oldu.

Kamboçya'da yapılan seçimler, 33 yıldır iktidarda olan Hun Sen'in yüzde 80 oy almasıyla sonuçlandı. Hun’un Kamboçya Halk Partisi (KHP) 125 meclis sandalyesinden 100'ünün sahibi olmuş oldu.

Resmi sonuçlar Ağustos ayı ortasına kadar açıklanmayacak ancak KHP sözcüsü Sok Eysan resmi olmayan sonuçları doğruladı. Sok yaptığı açıklamada “KHP tüm oyların yüzde 80'ini kazandı ve 100'den az sandalye kazanmayacağımızı tahmin ediyoruz” dedi.

Hun Sen, özgür ve adil bir seçim gerçekleştirildiğini savundu. Sandıklar açıldıktan sonra yaptığı konuşmasında Hun “Demokrasi yolunu seçtiniz” dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Asya Direktörü Phil Robertson ise “Pazar günü gerçekleşen şey demokrasinin alay konusu haline getirilmesiydi. Başbakan Hun Sen ve iktidardaki KHP, bu seçim zaferinin onları uluslararası toplumla iyi bir yere getireceklerini düşünürlerse kendilerini kandırıyorlar” diye konuştu.

Kasım ayında ülkedeki en büyük muhalefet partisi olan Kamboçya Ulusal Yardım Partisi kapatılmıştı.