Kalın ABD'nin PKK kararına ilişkin konuştu: Olumlu karşılarız ama....

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin üç PKK yöneticisi için 12 milyon dolar ödül koymasıyla ilgili 'Çok geç kalınmış bir eylem. YPG angajmanını perdelemek için yapılan bir şeyse üç gün sonra gerçek ortaya çıkacaktır' diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin PKK'nin üst düzey yöneticileri için 12 milyon dolar ödül koymasıyla ilgili "çok geç kalınmış bir eylem" dedi.

"YPG’yi, PYD’yi PKK’dan ayrı tutuyoruz diyorlar. Bununla kandıramazlar. Bunların organik bağının araçsal bir ilişki olmadığını defalarca anlattık" diyen Kalın ABD'nin kararıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'YPG ANGAJMANINI PERDELEMEK İÇİNSE...'

"Çok geç kalınmış bir eylem. Bunu yapsınlar olumlu karşılarız ama büyük fotoğraf içinde bu YPG angajmanını perdelemek için yapılan bir şeyse üç gün sonra gerçek ortaya çıkacaktır."

ABD-SDG ORTAK DEVRİYESİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'de YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile ortak devriye gezmesinin ardından bugün yaptığı açıklamada "Bunları kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur” demişti.