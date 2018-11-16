Kaliforniya’daki yangının bilançosu ağırlaşıyor: 63 ölü, 631 kayıp

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde sekiz gün önce başlayan yangında 63 kişi yaşamını yitirdi, 631 kişininse kayıp olduğu bildirildi.

ABD’de Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde sekiz gün önce başlayan yangında ölü ve kayıpların sayısı yükseliyor. Son olarak 63 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilen felakette, 631 kişiden ise haber alınmadığı bildirildi. Yetkililer çarşamba günü 131 olarak açıkladıkları kayıp sayısını dün 631'e yükselttiler.

Yüzyılın en ölümcül yangını olarak nitelenen felakette yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri, yangından zarar gören evlerinin önünde, enkaz altında ya da arabaların içinde bulundu.

Yakınlarına ulaşamayanların başvurularının devam ettiği bildirilirken, kayıp sayısının daha da artabileceği ifade ediliyor.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında 9 bin 700 evin de içinde bulunduğu toplam 11 bin 862 binanın zarar gördüğü açıklandı.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı’ndan yapılan açıklamada 52 binin üzerinde kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

Kaliforniya tarihinde görülen bu en yıkıcı ve ölümcül yangının henüz kontrol altına alınamadığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın cumartesi günü bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

