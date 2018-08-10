Kaliforniya’da yangını söndürmek için mahkum emeği kullanılıyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde haftalardır devam eden orman yangınlarını söndürmek için mahkumların çalıştırıldığı bildirildi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Mendocino Kompleksi, Carr ve Ferguson’daki orman yangınları hâlâ devam ediyor. Yangınları söndürmek için eyalet yönetiminin mahkumları kullanması tartışmalara yol açtı.

Kaliforniya Ceza İnfaz ve Islah Kurumu’nca Twitter üzerinden paylaşılan bir mesaj, yangın söndürme çalışmalarında mahkum emeğinin kullanıldığını ortaya koydu. Kurumun mesajında 2 binin üzerinde gönüllü mahkumun eyalet genelinde orman yangınlarına müdahale ettiği ve mahkumların yangına karşı mücadelede hayati bir rol üstlendikleri belirtiliyordu.

Kurumun bu mesajı ülkede şaşkınlığa ve tepkilere yol açtı. Ancak Vox’un haberine göre Kaliforniya için bu yeni bir durum değil. Konu daha önce de, ABD’de yayımlanan Atlantic dergisinde Annika Neklason’un makalesiyle gündeme gelmişti. Neklason sözkonusu makalesinde eyalette mahkumların yangınları söndürmek için çalıştırılması uygulamasının 2. Dünya Savaşı dönemine dayandığını bildirmişti.

Mahkumlar bu tehlikeli ve ölüm riski taşıyan çalışmaları için saatlik 1 dolar ücret alıyorlar. Çalışma süreleriyse 72 saati bulabiliyor.

Mahkumların çalıştırılmasının eyalet bütçesine katkısıysa yıllık 90-100 milyon dolar olarak açıklanıyor. Öte yandan ücretlerin düşüklüğü ve uzun çalışma saatleri mahkumlar tarafından protesto ediliyor. Eyalette mahkumlar tarafından bir protesto ve grev dalgasının da 21 Ağustos’ta başlatılması bekleniyor.