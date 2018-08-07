Kaliforniya’da yangın söndürülemezken, Trump çevre yasalarını suçladı

Kaliforniya'da iki haftayı aşkın süredir devam eden yangınla ilgili Twitter'dan açıklama yapan ABD Başkanı Trump, yangının 'yeterince su olmadığı için' söndürülemediğini ileri sürerek eyalet yasalarını suçladı. İtfaiye yetkilileriyse yeterli suyun bulunduğunu ancak yangına müdahalede esas olanın su değil sahada çalışma olduğunu vurguluyor.

Kaliforniya’daki en az sekiz kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınları iki haftadır söndürülemedi. ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki suyun Pasifik Okyanusu'na yönlendirilmesi nedeniyle yangına müdahale edecek miktarda su olmadığını iddia ederek eyalet yönetimi ile itfaiyecileri suçladı. İtfaiye yetkilileriyse “yeterince su”larının bulunduğunu ancak yangına müdahalede suyun ikincil olduğunu vurguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya’da iki haftayı aşkın süredir devam eden orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, bölgedeki suyun yolundan saptırılarak Pasifik’e yönlendirilmesinin durumu güçleştirdiğini ileri sürdü.

Yangının söndürülememesinde eyalet yönetimini suçlayan Trump, Pazar günü Twitter’dan paylaştığı mesajda eyalet yönetiminin yeterli miktarda su kullanımına izin vermeyerek suyun akışını Pasifik’e yönlendirdiğini ileri sürdüğü çevre yasalarını suçladı.

California wildfires are being magnified & made so much worse by the bad environmental laws which aren’t allowing massive amounts of readily available water to be properly utilized. It is being diverted into the Pacific Ocean. Must also tree clear to stop fire from spreading! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 Ağustos 2018

Kaliforniya eyaletinin orman ve itfaiye yetkilileriyse Trump’ı yalanlayarak kullanabilecekleri çok miktarda su olduğunu ancak yangına müdahalenin öncelikli olarak suyla değil kuru çalıların el aletleri ve buldozerlerle bölgeden uzaklaştırılmasıyla yapıldığını vurguladı.

Reuters'a konuşan İtfaiye müdürü Scott McLean, Kaliforniya’da bu hafta meydana gelen iki büyük yangın olan Carr ve Mendocino yangınlarına müdahale için çok miktarda su bulunduğunu açıkladı.

Trump, Twitter’dan dün yaptığı ikinci açıklamada da Eyalet Valisi Jerry Brown’ı kuzeyden gelen suyu Pasifik Okyanusu’na yönlendirmek yerine suyun akışına izin vermesi ve bu suyun yangınlara karşı, tarımda ve diğer şeylerde kullanılması gerektiğini yazmıştı.

Governor Jerry Brown must allow the Free Flow of the vast amounts of water coming from the North and foolishly being diverted into the Pacific Ocean. Can be used for fires, farming and everything else. Think of California with plenty of Water - Nice! Fast Federal govt. approvals. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 Ağustos 2018

Idaho’da bulunan itfaiye merkezi sözcülerinden Jessica Gardetto, Reuters’a yaptığı açıklamada yangını kontrol altına alma çabalarının çoğunluğunun sahada itfaiyeciler tarafından yapıldığını belirtti. Gardetto, evleri ve diğer yapıları korumak için alevlerin üzerine uçak ve helikopter tankerlerinden su boşaltmanın kritik olduğunu ancak yangın bölgesinde potansiyel yakıt rolü oynayabilecek kuru bitkilerin uzaklaştırılması işiyle karşılaştırıldığında ikincil önemde olduğunu dile getirdi.

'SU POLİTİKALARININ YANGINLA BİR İLGİSİ YOK, BU BAŞKA BİR TARTIŞMA KONUSU'

Öte yandan Oakland’daki Pacific Institute’ten su kaynakları konusunda uzman bir isim olan Peter Gleick, Trump’ın mesajının başka bir tartışmanın konusu olduğunu, bu tartışmanın da Kaliforniya’nın su kaynaklarının tarım, balıkçılık ve vahşi yaşam arasındaki paylaşımı konusu olduğunu dile getirdi. Gleick, Kaliforniya su politikalarının yangınları kötüleştirmesinde ya da yangınla mücadeleyi güçleştirmesinde herhangi bir etkisi bulunmadığını ifade etti. Gleick "Okyanusa ulaşan su, şehirlere ve çiftliklere ayrılan sudan geriye kalandır ve bu küçük miktar Kaliforniya’nın su ekosistemleri ve balıkçılığına zar zor yetmektedir” dedi.

Beyaz Saray bu açıklamalarla ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken, Trump’ın eyaletin çevre yasalarının yangınların söndürülememesine neden olduğu yolundaki açıklamalarının Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde suyun paylaşımı konusunda çiftçilere yönelik mesajlar olduğu ileri sürülüyor.