Kaliforniya’da yangın söndürülemezken, Trump çevre yasalarını suçladı

Kaliforniya’daki en az sekiz kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınları iki haftadır söndürülemedi. ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki suyun Pasifik Okyanusu'na yönlendirilmesi nedeniyle yangına müdahale edecek miktarda su olmadığını iddia ederek eyalet yönetimi ile itfaiyecileri suçladı. İtfaiye yetkilileriyse “yeterince su”larının bulunduğunu ancak yangına müdahalede suyun ikincil olduğunu vurguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya’da iki haftayı aşkın süredir devam eden orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, bölgedeki suyun yolundan saptırılarak Pasifik’e yönlendirilmesinin durumu güçleştirdiğini ileri sürdü.

Yangının söndürülememesinde eyalet yönetimini suçlayan Trump, Pazar günü Twitter’dan paylaştığı mesajda eyalet yönetiminin yeterli miktarda su kullanımına izin vermeyerek suyun akışını Pasifik’e yönlendirdiğini ileri sürdüğü çevre yasalarını suçladı.

California wildfires are being magnified & made so much worse by the bad environmental laws which aren’t allowing massive amounts of readily available water to be properly utilized. It is being diverted into the Pacific Ocean. Must also tree clear to stop fire from spreading!

Kaliforniya eyaletinin orman ve itfaiye yetkilileriyse Trump’ı yalanlayarak kullanabilecekleri çok miktarda su olduğunu ancak yangına müdahalenin öncelikli olarak suyla değil kuru çalıların el aletleri ve buldozerlerle bölgeden uzaklaştırılmasıyla yapıldığını vurguladı.

Reuters'a konuşan İtfaiye müdürü Scott McLean, Kaliforniya’da bu hafta meydana gelen iki büyük yangın olan Carr ve Mendocino yangınlarına müdahale için çok miktarda su bulunduğunu açıkladı.

Trump, Twitter’dan dün yaptığı ikinci açıklamada da Eyalet Valisi Jerry Brown’ı kuzeyden gelen suyu Pasifik Okyanusu’na yönlendirmek yerine suyun akışına izin vermesi ve bu suyun yangınlara karşı, tarımda ve diğer şeylerde kullanılması gerektiğini yazmıştı.

Governor Jerry Brown must allow the Free Flow of the vast amounts of water coming from the North and foolishly being diverted into the Pacific Ocean. Can be used for fires, farming and everything else. Think of California with plenty of Water - Nice! Fast Federal govt. approvals.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 Ağustos 2018