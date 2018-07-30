Kaliforniya'da yangın durdurulamıyor: 6 kişi yaşamını yitirdi

Kaliforniya'da devam eden yangınlar, en az 6 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı. Rüzgarlar sebebiyle yangının yayıldığı alan iki katına çıktı.

Kaliforniya'da itfaiyecilerin çabalarına rağmen devam eden yangınlar durdurulamıyor.

Kuraklık ve rüzgarlar yangının yayılmasına yol açarken, yangının en az 6 kişinin ölümüne sebep olduğu, bunlardan ikisinin çocuk olduğu aktarılıyor.

Yapılan açıklamalara göre yangının etkilediği alan bir gecede iki katına çıktı.

48 bin dönüm araziyi yakan yangının, yalnızca yüzde beşinin kontrol altına alınabildiği söyleniyor.

500 binanın yıkılmasına yol açan yangınla, 12 bin itfaiyecinin mücadele ettiği kaydediliyor.