Kaliforniya'da silahlı saldırı: 30 el ateş açıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Thousand Oaks'ta bir barda silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Yarı otomatik silahla yapıldığı söylenen saldırıda en az 30 el ateş açıldığı ve çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.
Sky News saldırganın "20'lerinin başlarında tamamen siyah giyinmiş, sakallı ve Ortadoğulu" olduğunu öne sürüyor.
Görgü tanıklarına göre saldırgan sis bombaları da kullanırken, polisin saldırganla çatışmaya girdiği aktarılıyor.
Polis insanlara bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.