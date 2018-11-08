Kaliforniya'da silahlı saldırı: 12 ölü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir barda silahlı saldırı yaşandı. Yarı otomatik silahla yapılan saldırıda en az 30 el ateş açıldığı belirtiliyor. İlk açıklamalara göre 12 kişi saldırıda yaşamını yitirdi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Thousand Oaks'ta bir barda silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Yarı otomatik silahla yapıldığı söylenen saldırıda en az 30 el ateş açıldığı ve çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

POLİSLE SALDIRGAN ARASINDA ÇATIŞMA

Sky News saldırganın "20'lerinin başlarında tamamen siyah giyinmiş, sakallı ve Ortadoğulu" olduğunu öne sürüyor.

Görgü tanıklarına göre saldırgan sis bombaları da kullanırken, polisin saldırganla çatışmaya girdiği aktarılıyor.

Polis insanlara bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

EN AZ 12 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk açıklamalara göre saldırı sonucunda biri polis olmak üzere en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırganın barın içerisinde öldüğü aktarılıyor. Saldırganın kimliği henüz açıklanmadı.