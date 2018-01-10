Kaliforniya’da ölü sayısı artıyor

Aşırı yağmur sonucu, toprak kaymalarının yaşandığı ve su taşkınlarının meydana geldiği ABD’nin Kaliforniya eyaletinde ölü sayısının 13’e yükseldiği bildirildi.

Geçen ay Güney Kaliforniya’da orman yangınıyla bitki örtüsünü sıyıran yamaçlardan kaynaklanan toprak kaymalarına kapılan en az 13 kişinin öldüğü 25 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sel taşkınları ile ağaçların devrilmesi ve enerji hatlarında oluşan hasarın ardından yolların kapandığı da aktarıldı. Acil kurtarma ekiplerinin, mahsur kalan insanları çatı katlarından kurtarmak için helikopter ve itfaiyeciler ile aralıksız çalıştıkları açıklandı.

Çoğu ölümün, Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinin kuzeybatısında yaklaşık 9 bin kişilik yerleşim bölgesi olan Montecito’da ilçesinde meydana geldiği belirtildi.