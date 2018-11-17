Kaliforniya yangını: Binin üzerinde kişiden haber alınamıyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir haftayı aşkın süredir kontrol altına alınamayan orman yangınında 71 kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıpların sayısı ise dün itibariyle bin 11’e yükseldi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir haftadır tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınında şimdiye kadar 71 kişinin cesedine ulaşıldı. Dün yapılan açıklamada kendisinden haber alınmayanların sayısınınsa bin 11’e çıktığı bildirildi.

Kaliforniya’nın tarihinde görülen en ölümcül yangın olarak nitelenen felakette 52 bin kişi bölgeden tahliye edildi, 12 bin bina kül oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün Kaliforniya’nın kuzeyinde yangından en çok etkilenen Paradise kasabasını ziyaret etmesi bekleniyor.

Trump dün yaptığı açıklamada Kaliforniya eyalet yönetimini yangınla mücadelede başarısız olmakla suçlamıştı.

