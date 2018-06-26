'Kadınlar için en tehlikeli 10 ülke' listesine ABD de girdi

Thomson Reuters'in 548 uzmanla hazırladığı "Kadınlar için en tehlikeli 10 ülke" listesinde ABD de yer aldı.
Listede ilk sırayı Hindistan alırken, Pakistan, Afganistan, Somali, Kongo ve Suudi Arabistan'ın listede bulunduğu görülüyor.
ABD'nin listedeki tek "Batı demokrasisi" olduğunu belirten uzmanlar, ABD ile Suriye'nin kadınların karşılaştığı "cinsel şiddet, taciz, cinsel zorlama ve kadınların tecavüz durumunda adalete erişim yoksunluğu" gibi konularda eşit durumda olmasına dikkat çekiyor.
ABD'de yayılan "#MeToo" hareketiyle birlikte, kadınların yaşadığı istismarın boyutu ortaya çıkmıştı.
ABD'nin listede yer alması Batı basınında gündem oldu.