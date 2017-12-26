Kadavra dokusu tüccarının ofisinde, 4 adet cenin bulundu

ABD'de kadavra parçaları satan bir işadamının ofisinden, 2013 yılında çıkan 4 adet ceninin fotoğrafları yayınlandı. Ülkede ölü bedenlerin ticaretini yapan şirketlerin denetlenmiyor oluşunun, yasadışı olan cenin dokusu ticaretini de kolaylaştırdığı düşünülüyor.

ABD'de federal ajanlar, Aralık 2013'te kadavra parçaları satışı yapan bir adamın ofisinde 4 adet cenin buldu.

Son aylarda vücut parçalarının ticareti üzerine haberler yayınlayan Reuters, ilgili fotoğrafları ele geçirdi.

Arthur Rathburn'ün ofisine yapılan baskın sırasında bulunan ceninlerin, ikinci trimestere (gebeliğin 14-26 haftaları arasındaki dönem) ait olduğu görülürken, saklandıkları sıvı içinde beyin dokuları da bulunuyordu.

Rathburn, müşterilerine hastalık taşıyan parçalar satmakla suçlanıyordu. Suçlamaları reddeden Rathburn'ün davası, Ocak ayına ertelendi. Avukatları ise ceninlerin hangi yolla elde edildiği yönündeki soruları yanıtlamadı.

Fetal dokuların kullanımı konusundaki düzenlemeleri takip eden ABD'li milletvekili Marsha Blackburn, konunun irdelenmesi gerektiğini söyledi ve Reuters'in yayınladığı fotoğrafları gördüğünü, gördüklerinin çok rahatsız edici olduğunu vurguladı.

Blackburn, Rathburn'ün deposundaki keşiflerin, ülkedeki beden simsarlarının uygulamaları ile ilgili soruları gündeme getirdiğini söyledi. Bu tür satıcılar, bilime bağışlanan kadavraları alıp parçalıyor ve parçaları genellikle tıbbi araştırma ve eğitimde kullanmak için satıyor. Multimilyon dolarlık sanayi, büyük oranda yoksullar üzerine inşa edilmiş durumda. Yakınlarının bedenleri gömme ya da krematoryum işlemlerini karşılayamayacak durumda olan kişiler, bu kişilerin vücutlarını kadavra olarak bağışlıyor, karşılığında ise bedenin bir bölümünün yakılması ve küllerin yakınlara teslim edilmesi sağlanıyor.

Öte yandan ABD Yargıtay Komisyonu Başkanı Bob Goodlatte, "Bu fotoğraflarda gösterilen eylemler insan onuruna aykırıdır" ifadelerini kullandı. Goodaltte, bireylerin "federal kanunları ihlal etme ve doğmamış çocukların vücut parçalarını parasal kazançlar elde etme amacıyla kullanmaları" halinde, sorumlu tutulmaları gerektiğini söyledi.

ÖLÜ BEDEN TİCARETİ YAPANLAR DENETLENMİYOR

ABD'de, nakil işlemlerinde kullanılan organlar dışında tüm vücut parçalarının satışı yasal çünkü bu konu kanunlar çerçevesinde hemen hemen hiç düzenlenmiş değil. Ancak cenin dokusunun ticareti, ABD yasalarını ihlal etmek anlamına geliyor.

Eyaletlerin çoğunda halk sağlığı makamlarının, bahsi geçen ticareti düzenleyen aracı kurumları düzenli olarak denetlemesi gerekmiyor. Sonuç olarak bağışta bulunulan şirketlerin, ceninlerden yararlanıp yararlanmadıklarını bilmek de imkansızlaşıyor.

Reuters'in yayınladığı son fotoğraflar, ABD'deki ölü beden ticaretine dikkatleri bir kez daha çekti. İnsan vücudunun bir grup insanı zengin kılmak için kötüye kullanımı, ülkede tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Ajans, konu hakkında daha önce yayınladığı haberinde, hiçbir tıbbi eğitim ve araştırma belgesi göstermek zorunda olmadan 900 dolar ödeyerek iki insan kafası ve servikal omurga satın almanın mümkün olduğunu göstermişti.