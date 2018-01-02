Kaçırılma, kaybedilme, saldırı: Libya'da bir yıl içinde 433 kişi hayatını kaybetti

Libya'da içinde bulunulan siyasi istikrarsızlık tablosu nedeniyle, bir yıl içinde 10'u kadın, 79'u çocuk 433 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Libya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu raporu, ülkede bir yıl içinde 10'u kadın, 79'u çocuk 433 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Middle East Monitor'un haberine göre, ölümlerin yasadışı grupların birbirleriyle savaşması ve mayınların, patlayıcıların yarattığı yaralanmalardan dolayı kaynaklandığı ifade edildi.

Raporda, 143 kişinin kaçırıldığı ve kaybedildiği bilgisi yer aldı.

34 kaydedilmiş saldırıda, işkence, keyfi ve yasadışı tutuklamalar ve gazeteciler ile insan hakları savunucularına yönelik tehditlerin açıkça görüldüğü belirtildi.

2017 yılında Sabha, Bingazi, Al-Zawiya, Tripoli ve Derna'da on beş sağlık merkezinin saldırıya uğradığı belirtilerek, Libya'nın zaten kırılgan olan sağlık bakım sisteminin tehlikeye düştüğü vurgulandı.

2011 yılı ayaklanmasından bu yana ülkedeki yoksul yaşam koşullarına ve güvenliğin azalmasına neden olan en önemli faktörün, kanunsuzluk, devlet ve sivil toplum kuruluşlarının çöküşü ve Libya dinarının devalüasyonu olduğu belirtildi.