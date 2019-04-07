Kaçak gergedan avcısını filler öldürdü, aslanlar yedi

Güney Afrika’da avlanması yasak olan gergedanların peşinde olduğu tahmin edilen bir avcı, filler tarafından ezilerek öldürüldü ve aslan sürüsü tarafından yenildi.

Güney Afrika’da avlanması yasak olan gergedanların peşinde olduğu tahmin edilen bir avcı, filler tarafından ezilerek öldürüldü ve aslan sürüsü tarafından yenildi.

Güney Afrika’da bulunan Kruger Ulusal Parkı’nda meydana gelen olayda kimliğini belirlenemeyen avcının ölümü bölgedeki diğer kaçak avcılar tarafından bildirildi.

Kruger Ulusal Parkı genel müdürü tarafından yapılan açıklamada parka yasa dışı ve yaya olarak girmenin akıllıca olmayacağı belirtilerek, “Park pek çok tehlikeyi barındırıyor, bu olay da bunun kanıtıdır” denildi.

Yüksek fiyatlara satıldığı bilinen gergedan boynuzunun kaçakçılığı Afrika’da giderek büyüyen sorunlardan biri haline geliyor.

Cumartesi günü Hong Kong havalimanında yakalanan gergedan boynuzunun son 5 yıl içerisinde bulunan en büyük boynuz olduğu ve 2,1 milyon dolar değerinde olduğu açıklandı.