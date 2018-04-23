Kabile liderinin katili linç edildi

Kabile lideri Olivia Arévalo Lomas'ın ölümünden sorumlu tutulan Kanadalı adam, yerliler tarafından cezalandırılarak öldürüldü.

Peru'da yerli kabilenin manevi lideri Olivia Arévalo Lomas'ın ölümünden sorumlu tutulan Kanadalı bir adam, Peru'da linç edildi.

Reuters'in haberine göre, 41 yaşındaki Sebastian Woodroffe'nin cesedi, sosyal medyada yayınlanan bir videonun ardından polis tarafından bulundu. Video, boynuna ip dolanan Woodroffe'nin sürüklendiğini ve başka bir dizi rahatsız edici görüntüyü içeriyor.

Woodroffe’in cesedi, Shipibo-Conibo kabilesinin ruhani lideri ve yerli hak savunucusu Olivia Arévalo’nun evinden yaklaşık 1 km uzaklıkta bulundu. 81 yaşındaki Arévalo Perşembe günü silahla vurularak öldürülürken, ölümünden onun takipçilerinden olduğu söylenen Woodroffe sorumlu tutuluyordu.

Kanada'nın dışişleri departmanı "yerli bir yaşlı ve insan hakları savunucusu olan Olivia Arévalo Lomas'ın suikasta uğraması hakkında, en derin taziyelerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

Arévalo’nun ölümü, yasadışı ağaç kesiciler ve palmiye yağı yetiştiricilerinin tehdidine maruza kalan ve çözülemeyen yerli hak savunucusu cinayetlerini izleyen olaylar dizisinin parçası gibi görünüyor. Öte yandan Peru Amazon'unda yerel toplulukların şüpheli suçluları resmi devlet müdahalesi olmaksızın, yerel geleneklere göre cezalandırdığı da biliniyor.