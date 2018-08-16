Kabil'deki saldırıları IŞİD üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün bir dersaneye düzenlenen saldırı ile bugün istihbarat teşkilatının bulunduğu siteye düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de en az 34 kişinin öldüğü dünkü dersane saldırısının ardından bugün de ülkenin istihbarat teşkilatının eğitim merkezinin ve bir güvenlik binasının olduğu site silahlı kişilerce basıldı.

IŞİD iki saldırıyı da üstlendiğini duyurdu.

Dün Şii mahallesindeki bir dersaneye düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı ilk olarak 48 olarak duyurulmuş ancak polis tarafından bu sayı daha sonra 34 olarak düzeltilmişti.

Bugünkü saldırıda ölü ve yaralı sayısına dair henüz bir açıklama yapılmazken, Kabil Emniyeti'nden yapılan açıklamada saldırganların roketatar, otomatik tüfek kullandıkları bildirildi.

NATO destekli Afgan Özel Kuvvetleri'nin sitenin etrafını çevirdiği bölgede, çatışmaların saatlerce sürdüğü kaydedildi. Yedi saat süren çatışmaların ardından saldırganlardan ikisinin öldürüldüğü açıklanırken güvenlik mensuplarından ölen ve yaralananlarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan ülkenin Gazne kentinde Taliban'la güvenlik güçleri arasında 5 gündür süren çatışmaların sona erdiği ancak kentte halen su ve elektrik sıkıntısının yaşandığı bildiriliyor.