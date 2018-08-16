Kabil'de silahlı grup istihbarat merkezine saldırdı

Silahlı bir grup Kabil'deki istihbarat merkezine sabah saatlerinde saldırı düzenledi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir bilgi verilmezken, bölgede silah seslerinin ve patlamaların duyulduğu bildirildi.

Silahlı bir grup Kabil'deki istihbarat merkezine sabah saatlerinde saldırı düzenledi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir bilgi verilmezken, bölgede silah seslerinin ve patlamaların duyulduğu bildirildi.

Ulusal Güvenlik Departmanı tarafından eğitim merkezi olarak kullandığı merkeze, yakınlardaki binalardan uzun namlulu silahlar ve bombalarla düzenlenen saldırı henüz üstlenilmedi.

Ülkede saldırılarını bir haftadır yoğunlaştıran Taliban, pek çok önemli şehirde Afgan güvenlik güçlerini hedef almıştı. Dün, IŞİD'in Kabil'de bir dershaneye gerçekleştirdiği saldırıda ise onlarca genç yaşamını yitirmiş, onlarcası ise yaralanmıştı.