Kabil'de ABD Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı: 22 ölü

Afganistan'da bugün Cumhurbaşkanı'nın seçim mitingine yönelik bombalı saldırının ardından bu kez de başkent Kabil’deki ABD Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 22 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Afganistan'da bugün Cumhurbaşkanı'nın seçim mitingine yönelik bombalı saldırının ardından bu kez de başkent Kabil’deki ABD Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 22 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Saldırı, ABD Büyükelçiliği’ne yaklaşık 150 metre uzaklıkta gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, saldırganın üzerindeki bombayı elçiliğin yakınında bulunan Savunma Bakanlığına ait bir askeri kamp önünde patlattığını açıkladı. Rahimi, saldırıda 6'sı güvenlik görevlisi 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı Taliban üstlendi. Bu sabah Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde gerçekleşen bombalı saldırı sonucunda 24 kişi yaşamını yitirmiş, 21 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı yine Taliban üstlenmişti. İLGİLİ HABER Afganistan Cumhurbaşkanı'nın mitingine bombalı saldırı: 24 kişi yaşamını yitirdi