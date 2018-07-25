Juncker'den Trump'a: AB ile ABD yakın ortaktır, düşman değil

ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında beklenen görüşme yapıldı. Juncker, AB ile ABD'nin 'yakın ortak' olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin en üst düzey yetkilisini ağırladı. Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, arasında beklenen kritik görüşme gerçekleşti.

Avrupa Birliği'ni "düşman" olarak niteleyen ve gümrük vergileriyle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, Juncker'den "dostluk" mesajı aldı.

Washington'a giderek Beyaz Saray'da Trump'la görüşen Juncker, Oval Ofis'te birlikte gazetecilere poz verirlerken ''AB ile ABD yakın ortaktır, müttefiktir, düşman değil'' vurgusu yaptı.

AB'nin ticarette "ABD'yi kazıkladığını" iddia eden Trump ise "Avrupa ile adil bir ticaret anlaşması istediğini" yineledi.

Trump, görüşmeyle birlikte "çok olumlu şeyler" beklediğini öne sürdü.