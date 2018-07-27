'Juncker Trump'a derdini anlatmak için basitleştirilmiş renkli işaret kartları kullandı'

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde düşüncelerini anlatmak için 'basitleştirilmiş renkli işaret kartları' kullandığı söyleniyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği-ABD ticaretine dair görüşmüştü.

Wall Street Journal haberine göre Juncker, ABD Başkanı'na ticaret konularını anlatabilmek için "basit açıklamalar yazılı renkli işaret kartları" kullandı.

Üst düzey bir AB yetkilisi "Çok basit olması gerekiyordu" diyerek, otomobil ticareti gibi konuları renkli kartlarla anlattıklarını açıkladı.

Juncker ve Trump, kesin anlaşmaya varamamıştı, ancak AB ABD'den soya fasulyesi alımını artırma ve endüstriyel gümrük tarifelerini düşürme sözü vermişti.