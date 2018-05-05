Juncker: Marx'ı 'kendi dönemi' bağlamında anlamak lazım

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Karl Marx'ın 200. doğumgünü için Trier'de yaptığı açıklamada, Marx'ı kendi dönemi içinde anlamak gerektiğini, izinden gidenlerin düşüncelerini çarpıttığını öne sürdü.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Karl Marx'ın 200. doğumgünü için Trier'de yaptığı açıklamada, Karl Marx'ı hatırlamanın iyi bir şey olduğunu vurguladı. Juncker, Marx'ın düşüncelerinin izinden gidenler tarafından çarpıtıldığını da öne sürdü.

Juncker, Trier'de yaptığı konuşmada "Marx'ı hatırlamak iyi bir şey, çünkü hatırlamak ve anlamak geleceği güvence altına almanın parçası. Hafıza ve düşünce olmaksızın, hatıralar anlaşılmaksızın, geleceğe çok fazla şey kalmayacaktır" dedi. AB Komisyonu Başkanı "Karl Marx kendi dönemi bağlamında anlaşılmak zorunda, daha sonraki dönemleri bakışını taşıyan önyargılarla değerlendirilmemeli" sözleriyle de Marx'ı "yaşadığı döneme hapsetme" önerisinde bulundu.

İZİNDEN GİDENLERİN YAPTIKLARINDAN SORUMLU TUTULAMAZ

Juncker yaptığı açıklamada: "Komünist Manifesto'nun yorumladığı şey, dünyayı değiştirmeye katkıda bulundu ve pek çok insana ilham verdi. Ancak Karl Marx, daha sonra onun izinden gidenlerin bir kısmının yaptıklarından sorumlu tutulamaz. Çünkü o kesim Marx'ın formüle ettiği değerleri, başkalarına karşı bir silah olarak kullandı" ifadelerini kullandı.