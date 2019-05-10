Juan Guaido: ABD askeri müdahale önerirse desteklerim

İtalyan basınına konuşan Juan Guaido, ABD tarafından Venezuela'ya yapılacak olası askeri müdahaleye destek vereceğini söyledi.

Venezuela'da darbe girişiminde bulunan Juan Guaido, İtalyan gazetesi La Stampa'ya konuştu.

ABD askeri müdahalesine destek veren Guaido, askeri müdahalenin ülkedeki siyasi durumun idaresine yardımcı olacağını iddia etti.

"ABD askeri müdahale önerirse bunu muhtemelen kabul ederim" diyen Guaido, Venezuela ordusuna da hükümete karşı darbe çağrısında bulunmuştu.

BOLTON ASKERİ MÜDAHALEYİ DESTEKLİYOR

Washington Post'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'ya karşı askeri seçenekte ısrar ediyor.

Habere göre Bolton, Pentagon'dan askeri müdahaleye karşı olan isimlerle bu sebeple tartışıyor.

Trump'ın da Bolton'ın önerisine sıcak bakmadığı ve "savaş istemediği" öne sürülüyor.

TRUMP'A 'PARALI ASKER' ÖNERİSİ

Trump'a "askeri seçenek" konusunda ısrar eden isimler arasında Blackwater kurucusu Erik Prince de bulunuyor.

Prince, Latin Amerikalılardan oluşan 5 bin kişilik bir birlik kurulmasını ve bunun Venezuela'da "dinamik bir durum" yaratmasını savunuyor.

Guaido'nun askeri seçeneğe yeşil ışık yakmasının ardından ABD'nin alacağı tutum merak ediliyor.