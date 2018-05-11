JPMorgan, Çin'e açılıyor

ABD bankası JPMorgan Chase & Co., araştırma ekibini Çin'i kapsayacak şekilde genişletiyor.

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase & Co., araştırma ekibini Çin şirketlerini yüzde 50'den fazla kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. JPMorgan bu hamleyle finans piyasasına açılmayı amaçlayan Çin'e yakınlaşarak müşteri taleplerini karşılamayı hedefliyor.

Şirketin araştırma başkanı James Sullivan, işe alımlarla birlikte ekipteki toplam kişi sayısının yıl sonuna kadar yüzde 30 ila 40 arasında artacağını belirtti.

İdari yetkili Jamie Dimon ise, JPMorgan'ın Çin açılımının uzun vadeli bir hamle olduğunu, şirketin ülkede yüz senelik iş kurduğunu söyledi.