José Martí Küba Dostluk Derneği'nden Küba seçimlerine dair açıklama

José Martí Küba Dostluk Derneği, Küba'da tamamlanan seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada 'Küba halkı bir kez daha sosyalizm bayrağının altında birleşti' ifadelerini kullandı.

José Martí Küba Dostluk Derneği, Küba'daki seçimlere dair açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

Geçtiğimiz 19 Nisan 2018 tarihinde başarıyla tamamlanan genel seçim sürecinde tüm dünyaya birlik ve süreklilik mesajını en güçlü şekilde veren Küba halkını ve devrimci hükümeti saygıyla selamlıyoruz.

Seçim sonuçları tüm dünyaya bir kere daha Küba halkının sosyalizm bayrağı altında birleştiğini göstermiştir.

Yeni devlet konseyi başkanı Miguel Diaz-Canel’i, çoğunluğu kadın ve genç vekillerden oluşan Ulusal Meclisi ve Küba halkını kutlarken bugüne değin pek çok zorluğa göğüs geren Küba’nın, geçmişte olduğu gibi bugün de devrime sahip çıkacağına inancımız tamdır.

José Martí Küba Dostluk Derneği, kurulduğu günden beri Küba halkının devrimci iradesi ile sürdürdüğü dayanışma faaliyetlerini önümüzdeki dönemde güçlendirerek devam ettirecektir.

Yarın, 1 Mayıs 2018’de ülkemizin işçi sınıfı ve ilerici insanları ile birlikte Küba halkına dostluk ve dayanışma mesajlarımızı bir kez daha haykıracağız.

¡Viva Cuba!

¡Viva el Socialismo!