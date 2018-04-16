Johnson&Johnson'a yeni dava: Akciğer zarı kanserine yol açıyor

Milyonlarca insanın kullandığı bebek pudrasının yumurtalık kanserine neden olduğu iddiasına, şimdi de akciğer zarı kanseri (mezotelyoma) eklendi. ABD'de mezotelyoma tanısı konulan bir adam, Johnson&Johnson'a açtığı 117 milyon dolarlık davayı kazandı.

Johnson & Johnson'ın (J&J) bebek pudrasını uzun süreli kullanıma bağlı olarak asbest kaynaklı kansere yakalandığını bildiren bir adam, şirkete açtığı 117 milyon dolarlık davayı kazandı.

Şirket, aynı ürünün yumurtalık kanserine neden olduğunun ortaya çıkmasının ardından 6 binden fazla dava ile cebelleşirken, New Jersey jürisinin 117 milyon dolarlık kararı, açıkça asbestle bağlantılı olduğu bilinen farklı bir kanser türü olan akciğer zarı kanserini (mezotelyoma) içeriyor.

ŞİRKETİN İÇ BELGELERİ JÜRİYE KANIT OLDU

Davacıların avukatları, J&J'nin iç belgelerinin, bebek pudrasının asbestle kontamine olduğunu gösterdiğini iddia ediyor.

Şirket, ürünlerine asbest karıştığını reddediyor ve New Jersey kararına itiraz etmeyi planlıyor.

ŞİRKET AVUKATI: İDDİALAR ZIRVA BİLİM

1972'deki doğumundan beri bebek pudrası kullanan ve mezotelyoma hastalığına yakalandığını söyleyen New Jersey sakini Stephen Lanzo'nun davası, jürinin J&J'nin pudraya asbest karıştığını bildiğini gösteren iç belgelerinin ilk kez su yüzüne çıkmasını beraberinde getirdi. Ancak şirket belgelerin bir kanıt içermekten ziyade, şirketin konu hakkındaki dikkatini gösterdiğini belirtiyor.

J&J'nin avukatı, asbest ve pudranın karışma ihtimalinin araştırıldığını ancak bağımsız laboratuvarların yıllar süren çalışmalarının bir kontaminasyon olmadığı sonucunu verdiğini öne sürüyor.

Avukat, aksini iddia eden haber ve davaları ise "zırva bilim" olarak niteliyor.

Mezotelyoma akciğer zarı kanseri olarak biliniyor. Asbest ve mezotelyoma arasındaki bağlantı yeterince iyi bilinirken, asbest maruziyetinin yumurtalık kanserine neden olup olmayacağı konusunda bilim insanları ikiye bölünmüş durumda.

Ancak ABD'deki J&J pudrası kaynaklı yumurtalık kanseri ilişkili davalardan beşi, davacıların lehine sonuçlanırken, şirket suçlu bulundu.

J&J daha önce bir kadının açtığı mezotelyoma davasını kazansa da davacı avukatı, jürinin iç belgeleri görmemesinin bu sonuca neden olduğunu söylüyor.

Öte yandan hukukçular, bebek pudrasının yaygın kullanılan bir ürün olması nedeniyle, şirketin cazip bir hedef haline geldiğini vurguluyor.

