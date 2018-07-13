Johnson & Johnson ürünlerinin kansere yol açması nedeniyle 4,7 milyar dolar ödeyecek

Johnson & Johnson talk kullanılan ürünlerinin kansere yol açması sebebiyle 22 kadına 4,7 milyar dolar tazminat ödeyecek.

ABD'de Johnson & Johnson'ın talk kullanılan ürünlerine karşı açılmış 9 bin dava bulunuyor.

Şirketin talk ürünlerinde asbest bulunduğunu 1970'lerden beri bildiği, ancak tüketicilerini uyarmadığı ve bu durumu gizli tuttuğu aktarılıyor.

ABD mahkemesi, Johnson & Johnson ürünleri sebebiyle kanser olan 22 kadına 4,7 milyar dolar ödenmesini kararlaştırdı.

Şirket karardan "derin üzüntü duyduğunu" ve temyize gidileceğini açıkladı.

Talk mineralinin kimi zaman asbest olan yerlere yakın yerlerden çıkartıldığı biliniyor. Asbest, kansere yol açması sebebiyle zararlılığı yüksek bir madde.

2017 yılında açılan bir davada da Johnson & Johnson kanser olan bir kadına 417 milyon dolar ödemeye mahkum edilmişti.