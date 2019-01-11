John Bolton'dan Türkiye açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye ile Suriye konusundaki görüşmelerden 'iki tarafın da kabul edeceği sonuçlar alınmasını umduklarını' söyledi. Öte yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet 5 Şubat'ta ABD'ye gidiyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, salı günkü Ankara ziyaretinin ardından ilk kez Türkiye ile ilgili konuştu.

ABD ile Türkiye arasında devam eden görüşmelerden "her iki tarafın da kabul edeceği sonuçlar alınmasını umduklarını" belirten Bolton, iki taraf arasında askeri görüşmelere gelecek hafta devam edileceğini açıkladı.

Bolton bir radyo programında yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun anladığına göre Türkiye’nin IŞİD’e karşı ABD’yle birlikte savaşan Kürtlere zarar vermeme konusunda bir taahhütte bulunduğunu" söyledi.

Bolton iki taraf arasındaki askeri görüşmelerde amaçladıkları şeyin, bunun nasıl olacağı konusunda iki tarafın da kendisini rahat hissetmesini sağlayacak "güvence, protokol ve prosedürler oluşturmak" olduğunu dile getirdi. Bolton gelecek hafta devam edeceğini belirttiği bu görüşmelerden her iki tarafın da kabul edeceği sonuçlar alınmasını umduklarını söyledi.

Öte yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyetin 5 Şubat'ta ABD'ye gideceği açıklandı.