Joe Biden: Trump'ın Kuzey Kore açıklamaları tehlikeli

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın KDHC açıklamalarını eleştirdi.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne ilişkin açıklamalarını eleştirerek açıklamaların "zayıf muhakeme" ile yapıldığını ve "tehlikeli" olduğunu söyledi.

Biden açıklamasında "başkanın bu şekilde davranması muhakemesinin zayıf olduğunu gösteriyor" diyerek "sözcükler önemlidir" diye konuştu.

Biden, ABD'nin "dünyada bir rolü olduğunu" öne sürerek, Trump'ın davranışlarının buna uygun olmadığını iddia etti.

Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ABD'nin daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu söyleyerek, KDHC'yi tehdit etmişti.