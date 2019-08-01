Jeffrey: Türkiye ile 'güvenli bölge' konusunda anlaşmaya varmadık

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’nin kuzeyinde ‘güvenli bölge’ konusunda henüz Ankara ile anlaşmaya varmadıklarını söyledi. Jeffrey ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri'ne olan taahhütlerinin sürdüğünü kaydetti.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye ile Suriye’nin kuzeyinde “güvenli bölge” konusunda henüz anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri’ne taahhüdünün sürüp sürmediği sorusuna Jeffrey “Bizimle birlikte savaşanların zarar görmemesi, herhangi bir tarafın saldırısına hedef olmaması sözüne bağlıyız. Başkan da bunu açıkça söyledi. Bu durum, Türklerle ilgili endişelerimizi de kapsıyor” diye yanıt verdi.

'KAYGILARI DENGELEMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirten James Jeffrey, Erbil’deki saldırıya da atıfta bulunarak “Bir yandan da PKK ile ilgili endişeler var. Henüz güvenli bölge konusunda anlaşmaya varmadık. Temaslarımız sürüyor. Kaygıları dengelemeye çalışıyoruz. Bir taraf önemli bir yerel ortak, diğer taraf da NATO müttefiki” diye konuştu.

İdlib’de cihatçı gruplara karşı Suriye ve Rusya’nın operasyonlarında sivillerin bombalandığını ileri süren James Jeffrey, “Sivillerin bombalanması çok önemli bir mesele. Bu konuyla ilgili Rusların ve rejimin saldırıları durdurmaları için baskı uygulama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ruslar bizim gerçek olduğunuzu bildiğimiz pek çok şeyi yalanlıyor” dedi.

VOA Türkçe’nin aktardığına göre, SDG’nin “kilit altında tuttuğu” 10 bin IŞİD militanı olduğu bilgisini de paylaşan Jeffrey, gözaltındaki Suriyeli IŞİD’lilerin mahkemeye çıkarılmasıyla ilgili planları olduğunu söyledi.