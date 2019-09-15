Jeff Bezos’tan işçilere yılbaşı hediyesi: Whole Foods çalışanlarının sağlık sigortalarını kesiyor

Dünyanın en zengin şahsı Jeff Bezos’a ait süpermarket zinciri Whole Foods, 2020’nin başlangıcıyla yaklaşık 2 bin yarı zamanlı çalışanın sağlık sigortalarını keseceğini açıkladı.

ABD’de faaliyet gösteren süpermarket zinciri Whole Foods, Ocak ayından itibaren yarı zamanlı çalışanlarının sağlık sigortalarını keseceğini duyurdu. Whole Foods, dünyanın en zengin patronu Jeff Bezos’un sahibi olduğu Amazon’un alt firması.

"Şoktayım," diyerek, 15 yıl boyunca burada çalıştığını ve bu yüzden işimi sürdürdüğüm için, burada 15 yıl çalıştığını söyleyerek ekibe rüşvet vermekten kaçınmak için anonimlik isteyen bir çalışan olduğunu söyledi.

Bu karar şirkette çalışan 95 bin işçinin yaklaşık 2 binini etkileyecek. Yarı zamanlı çalışanlar haftada 20 saat civarında çalışıyor.

Whole Foods sözcüsü Business Insider'a verdiği demeçte, "Alternatif sağlık hizmetleri kapsamı seçeneklerini bulmaya bakıyoruz. Veya haftada 30 saatte tam zamanlı kapsamında çalışacaklar için, uygun sağlık durumlarını araştırmak için kaynaklar sağlıyoruz" dedi.

Firmanın sahibi Jeff Bezos’un net varlığı 150 milyar doları aşıyor. Bununla birlikte, kötüleşen çalışma koşulları Bezos’a ait şirketler için yeni değil.

Mart 2019’da, işçilerin uzun süren mücadelelerinin ardından, Amazon asgari ücretini saatte 15 dolara çıkardı.

Basına konuşan bir Whole Foods yarı zamanlı çalışanı, Mart ayında tam zamanlı çalışanların ortalama haftalık çalışma sürelerini ortalama 37.5'ten 34.5 saate düşürüldüğünü belirterek, bu insanların bir kısmının da sağlık güvencelerinin kesileceğini belirtti.

Amazon, 2017 yılının Kasım ayında 13.7 milyar dolar karşılığında Whole Foods'u satın aldı ve ABD, Kanada ve İngiltere’deki 460 marketi kontrol altına aldı.