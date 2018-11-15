Japonya'nın siber güvenlik bakanı: Hiç bilgisayar kullanmadım, USB'nin ne olduğunu bilmiyorum

Japonya'nın siber güvenlikten sorumlu bakanı Yoşitaka Sakurada, mecliste kendisine sorulan sorular üzerine 'hayatında hiç bilgisayar kullanmadığını' söyledi. Sakurada gelen soru üzerine 'USB'nin ne olduğunu bilmediğini' ifade etti.

Japonya'nın siber güvenlikten sorumlu bakanı Yoşitaka Sakurada'nın bilgisayarlar hakkında hiçbir şey bilmediği ortaya çıktı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından göreve atanan Sakurada, hayatında hiç bilgisayar kullanmadığını söyledi.

Mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sakurada, "25 yaşımdan beri çalışanlarım ve sekreterlerim oldu, bu yüzden hiç kendim bilgisayar kullanmadım" dedi.

'USB'NİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM'

The Guardian'ın haberine göre Sakurada, muhalefetten bir milletvekilinin kendisine Japonya'daki nükleer tesislerde USB kullanılıp kullanılmadığının sorulması üzerine, USB'nin ne olduğunu bilmediğini söyleyerek yanıt verdi.

Sakurada'nın teknoloji konusunda hiçbir bilgi sahibi olmadan siber güvenlikten sorumlu bakan yapılması mecliste büyük tartışma yarattı.

Japon milletvekili Masato Imai, "Hayatında hiçbir bilgisayara dokunmamış birisinin siber güvenlik politikalarından sorumlu olması inanılmaz" diye konuştu.

İNTERNETTE GÜNDEM OLDU

Sakurada'nın teknolojiyle ilgili açıklamaları, Japonya'da sosyal medyada tartışma yarattı. Twitter kullanıcıları Sakurada'ya "Utanmıyor musun?" diye sordu.

Sosyal medyada Sakurada'nın bilgisayar kullanmaması sebebiyle "Kendi siber güvenliğini sağladığı" ve "Bilgilerinin hackerlar tarafından çalınamayacağı" söylendi.

DİĞER SORUMLULUKLARINDAN DA HABERSİZ

Sakurada'nın aynı zamanda Olimpiyatlardan sorumlu olduğu, ancak 2020 yılında yapılacak Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin de bilgi sahibi olmadığı belirtiliyor.

Kendisine Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Spor Bakanı'nın olimpiyatlara katılımı sorulan Sakurada, bu konuda kendilerine açıklama yapılmadığını söyledi.

Ancak Sakurada'nın basın toplantısı sırasında yaşanan olayda, bakanın danışmanı olaya müdahale ederek KDHC'nin kendilerini ziyaret hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

'SORULARI ÖNCEDEN VERMEDİNİZ' SUÇLAMASI

Japon bakanın kendisine göreviyle ilgili sorulan sorulara yanıt verememesinden, milletvekillerini ve gazetecileri sorumlu tuttuğu söyleniyor.

Mecliste muhalefetin sorularını yanıtlayamayan Sakurada, sorulacak soruların kendisine önceden verilmediğini, soruları bu sebeple yanıtlayamadığını öne sürdü.