Japonya'nın nüfusu 2050'ye kadar 127 milyondan 100 milyona düşecek

Japonya İstatistik Bürosu tahminine göre, Japonya'nın nüfusu 2050 yılına kadar 127 milyondan 100 milyona gerileyecek.

Japonya Sağlık Bakanlığı, 2017 yılında yaşanan 1 milyon 340 bin 433 ölüme karşılık yalnızca 946 bin 60 bebek doğduğunu açıkladı. Böylece ülkenin göçmen olmayan nüfusu bir yılda 400 bin azalmış oldu.

Japonya nüfusu 1900 yılında 44 milyonken, 2000 yılında 128 milyona yükselmişti. Nüfus artışında artan ortalama yaşam süresi ve ailelerin en az iki çocuk yapması etkili olmuştu. Ancak 1970'lerin sonlarından itibaren doğum oranlarında düşüş başladı.

Ülkenin nüfusunun yarısından fazlasının 46 yaşın üzerinde olduğu aktarılırken, karşılaştırılırsa Nijerya nüfusunun yalnızca yüzde 10'unun bu yaş grubunda olduğu bildiriliyor.

İstatistikler Japonya'nın nüfusunun 21. yüzyılda büyük düşüş yaşayacağını gösteriyor. Japonya İstatistik Bürosu, Japonya nüfusunun 2050 yılında 127 milyondan 100 milyona düşmüş olacağını öngörüyor.

Birleşmiş Milletler tahminlerine göreyse, 2100'e gelindiğinde Japonya'nıın nüfusu 85 milyon olacak. Japonya'nın nüfusu en yüksek 30 ülke arasında nüfusu en çok azalan ülke olması bekleniyor.

Japonya'nın 1990'ların ortalarından beri ailelerin çocuk sayısını artırmak için teşvikler getirdiği, ancak bunların sonuç vermediği kaydediliyor.