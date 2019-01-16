Japonya'nın işgücü 2040 yılında yüzde 20 küçülmüş olacak

Japonya hükümeti tarafından yapılan bir çalışmaya göre ülkenin işgücü 2040 yılında 2017 yılına oranla yüzde 20 küçülecek.
Japan Times'ın haberine göre işgücündeki daralmanın sebepleri nüfustaki azalma ve yaşlıların iş bulmakta zorlanması olarak gösteriliyor.
Japonya Çalışma Bakanlığı'nın araştırmasıyla birlikte ülkenin 2040 yılındaki işgücüne dair ilk kez tahmin yapılmış oldu.
Bakanlık çalışmasında işgücündeki daralmanın önüne geçilebilmesi için izlenebilecek politikalar tartışılırken, üretkenliğin yüksek tutulması için yapay zekanın teşviki talep edildi.
Araştırmanın inşaatın da aralarında bulunduğu 14 farklı sektörde yabancı işgücünün artmasını dikkate almadığı bildiriliyor.
Japonya'nın işgücündeki düşüş sebebiyle göçmen işçiler konusundaki politikalarını yeniden değerlendirdiği biliniyor.