Japonya'dan fazla mesaiye 'sınırlama': Ayda 100 saati aşamayacak

Japonya, fazla mesaiye sınırlama getirdi. Ayda 100 saat olarak belirlenen fazla mesai süresi, yılda 720 saati aşamayacak.

Japonya, "aşırı çalışma kaynaklı ölümler" yaşanması üzerine fazla mesaiye "ayda 100 saat" sınırlaması getirdi.

Wall Street Journal'ın haberine göre fazla mesai süresi yılda 720 saati aşamayacak. Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin desteğiyle hazırlanan yasaya göre, bu sınırı aşan patronlara cezalar öngörülüyor.

Japonya'da şimdiye kadar fazla mesai konusunda hiçbir sınırlama olmadığı, patronların işçilerden sınırsız fazla mesai talep edebildiği aktarılıyor.

Abe, yasayla ilgili açıklamasında sınırlamanın "farklı çalışma biçimlerine olanak sağlayacağını" öne sürerek, bu yasayla birlikte "çocuk yetiştirmenin ya da yaşlılara bakmanın" mümkün hale geleceğini öne sürdü.

Muhalif partiler, Abe'nin yasasının fazla çalışma sorununu çözmediğini, tersine çalışma saatleriyle ilgili kuralları gevşettiğini belirtiyor.

Japonya'da fazla çalışmadan kaynaklı ölümler, 2015 yılında ülkenin en büyük reklam şirketi olan Dentsu'da çalışan 24 yaşındaki bir kadın işçinin intiharıyla birlikte yeniden gündeme gelmişti.